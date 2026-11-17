MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions generals del 29N, Ada Colau, ha insistit a exigir al president del Govern central, Pedro Sánchez, una baixada del lloguer com a primera mesura d'un futur executiu de coalició i l'ha xifrat en un descens del 30%.
També ha assegurat que el més fonamental per arribar a un acord de governabilitat són els objectius polítics en habitatge, mesures fiscals de redistribució de riquesa i reforçar els serveis públics. A part, ha eludit postular-se com la futura ministra d'Habitatge perquè no està pensant en càrrecs.
"Com a primera mesura per al Consell de Ministres, perquè Front Ampli s'assegui en un futur govern progressista, nosaltres posarem com a condició que la primera mesura que vagi a aquest Consell sigui l'estabilització dels lloguers i la reducció de com a mínim un 30% del preu d'aquests lloguers", ha traslladat durant la seva intervenció en els 'Desayunos Informativos de Europa Press'.
En aquest sentit, ha afirmat que el primer decret d'aquest futur govern ha de marcar la "gran diferència" en matèria d'habitatge respecte a l'anterior mandat, atès que no consentiran que en aquest camp es faci "més del mateix".
"ELS PREUS A ESPANYA SÓN INASSUMIBLES"
La també exalcaldessa de Barcelona ha defensat que s'ha de produir una reducció de preus per llei per fer front a una "pujada abusiva" de les rendes d'arrendament, que s'han incrementat més del doble del que han crescut els salaris.
"Els preus a Espanya són inassumibles", ha reiterat Colau per recordar que el 2018 el mateix president espanyol es va comprometre amb ella a limitar la pujada de preus del lloguer quan el preu rondava els 900 euros a les grans ciutats, però com que va trigar cinc anys a assumir aquesta posició les rendes "no han parat de pujar i estan disparades".
Per tant, ha reivindicat que cal reequilibrar i que la rebaixa de preus que suposa no és arbitrària, sinó que es basa en funció de tots els indicadors que estableixen que el cost de l'habitatge no ha de superar el 30% dels ingressos familiars i que en el cas d'Espanya "no s'està complint".
"LES PERSONES HAN D'ESTAR AL SERVEI DEL PROJECTE"
Sobre si es veu com a ministra d'Habitatge, la candidata de Front Ampli ha ironitzat que entén que això forma part del "salseig de la campanya política" però no està pensant "en cap càrrec". Així, ha desgranat que primer és complir els compromisos polítics i "el tema dels càrrecs vindrà després".
"Serà una qüestió gairebé administrativa de qui pot ajudar més on. Però les persones han d'estar al servei d'un projecte més que mai. Crec que ara mateix la política requereix persones al servei de la majoria social treballadora i d'un projecte més que mai", ha raonat.
"CALMA TOTAL PER ALS PETITS PROPIETARIS"
Així mateix, Colau ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als petits propietaris, atès que les mesures impositives i d'intervenció del mercat que planteja Front Ampli estan destinades als grans propietaris i als qui especulen amb els pisos. És més, ha afegit que el seu compromís és abaixar la càrrega tributària a la majoria social.
"Nosaltres enviem un missatge de calma total als petits propietaris (...) El problema són els 'fons voltor' que a Espanya concentren 100.000 habitatges", ha declarat després de recalcar que els qui tenen un, dos o tres habitatges "no patiran en absolut".