MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli en les eleccions del 29N, Ada Colau, ha animat aquest dimarts el president del Govern central, Pedro Sánchez, a aprovar la prestació universal de 200 euros al mes per fill a càrrec abans de les eleccions generals: "Ja està elaborada", ha destacat.
Ho ha expressat durant la seva participació en un esmorzar informatiu d'Europa Press, on ha estat presentada per l'exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.
En la seva intervenció, Ada Colau ha explicat que Front Ampli vol fer "efectiva" la mesura que ha liderat aquest últim mandat com a proposta el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
"Això és fer més fàcil la vida de la gent", ha subratllat la candidata de Front Ampli, que ha insistit que els ha sorprès "moltíssim" veure el president Sánchez en un míting de campanya "prometent per al futur" aquesta prestació per fill a càrrec "quan la mesura ha estat bloquejada per Pedro Sánchez" en aquesta legislatura.