Colau afirma que hauria plantejat més exigències a Sánchez sobre Cerdán i Ábalos

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions del 29N, Ada Colau, ha afirmat que ella hauria posat més exigències al PSOE en matèria anticorrupció que Sumar respecte a la trama Koldo que va afectar els exdirigents del PSOE Santos Cerdán i José Luis Ábalos.
També ha subratllat que en cas que les presumptes irregularitats afectessin el PSOE de manera estructural en comptes de casos concrets, és motiu de ruptura de l'executiu de coalició.
Durant una entrevista en el pòdcast 'The wild project', recollida per Europa Press, ha afirmat que ella sempre aposta per "tolerància zero" davant la corrupció i que ella hauria demandat "més mesures anticorrupció o més explicacions" en casos tan greus com els que van esquitxar el PSOE durant la legislatura.
L'aspirant de Front Ampli a La Moncloa ha afirmat, preguntada sobre el cas de Santos Cerdán, que Sumar ja va plantejar que "ningú sospitós de corrupció pogués estar en aquest govern" i ha recordat que l'exsecretari d'Organització i també l'exministre Ábalos "va ser apartat immediatament".
A part, ha afegit que s'ha de valorar "en cada moment" i atenent la seva casuística a l'hora de prendre decisions o valorar la hipòtesi de ruptura d'un govern.
"NO HI HA UNA RESPOSTA ÚNICA" QUAN HI HA CASOS CONCRETS
"Depèn de si hi ha un cas concret que està molt individualitzat en una o dues persones. Aquestes dues persones s'aparten immediatament i tolerància zero i que siguin investigades condemnades o el que sigui. Altra cosa és que hi hagi alguna cosa més generalitzada", ha relatat.
Per tant, ha dit que s'han de prendre decisions ponderades perquè "no hi ha una resposta única" quan sorgeixen casos de corrupció que esquitxen el PSOE.
"Comprometre tota una acció de govern on s'estan fent coses bones, com apujar el salari mínim, una reforma laboral, millorar la dependència... Suspendre tota aquesta activitat de govern perquè hi ha hagut un cas de corrupció que l'has pogut apartar i treure immediatament del govern, són dues coses. Has de valorar a la balança en cada ocasió, valorar efectivament quina pesa més", ha argumentat.
Respecte a la situació de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra, ha afirmat que és possible que sigui legal que tingui joies al seu despatx com a obsequi de l'Aràbia Saudita, però a ella "no li agrada"
"No hi ha ningú proper a mi que li passi pel cap tenir joies de més d'un milió d'euros. Aleshores et dic, en política ja no tan sols és una qüestió de què és judicial o què és corrupció, és que cal predicar amb l'exemple", ha reflexionat per afegir que un "polític ha de ser moral".
També ha denunciat que dirigents d'esquerra, com ella mateixa quan dirigia l'Ajuntament de Barcelona, han patit casos de lawfare i li van posar una vintena de querelles que van quedar totes arxivades.