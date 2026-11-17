MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El departament d'anàlisi de valors de Citi ha assenyalat CaixaBank com el banc més ben posicionat per beneficiar-se del nou entorn operatiu per al sector bancari en relació amb els dipòsits dels clients.
Segons els analistes de la companyia de Wall Street, de cara al futur el creixement dels dipòsits no vindrà determinat per la taxa d'estalvi de les llars, sinó per com s'assigna l'estalvi.
En el conjunt del 2025, el 42% de l'estalvi de les llars es va destinar a fons d'inversió, mentre que un 41% es va destinar a dipòsits bancaris. En el primer semestre de l'any, la tendència ha estat més acusada, amb un 38% destinat a fons i un 33% a dipòsits. "Això reflecteix l'augment de la sensibilitat de les llars als tipus d'interès i ajuda a explicar per què el creixement dels dipòsits ha estat per darrere l'increment de la renda en els últims trimestres", han afirmat els analistes de Citi.
En aquest entorn, la companyia considera que les franquícies de dipòsits s'estan tornant "cada vegada més rellevants en la competició per l'estalvi". I en aquest punt destaca especialment CaixaBank.
Amb les dades del tercer trimestre de l'any, CaixaBank és el banc amb el cost més baix dels dipòsits dels sis cotitzats, amb un 0,52%. Al costat contrari es troba Bankinter, amb un 0,86%. De la mateixa manera, el banc català també és el que compta amb un pes menor dels dipòsits a termini respecte del total, amb un 15%, empatat amb Unicaja, mentre que Santander arriba a un 24%, amb una ràtio més elevada.
"Basat en les nostres mètriques, CaixaBank és el que està més ben posicionat, combinant uns baixos costos de finançament, limitada migració dels dipòsits i la més gran quota de mercat en dipòsits", han afirmat els analistes de Citi.