BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà la segona edició de CharcutExpo, la fira internacional dedicada al món de la xarcuteria i els seus professionals, que se celebrarà els dies 11 i 12 de maig de 2027 en el recinte Montjuïc de Fira Barcelona i que preveu reunir més de 10.000 professionals.
Després de l'estrena a Madrid, el saló desembarca a Catalunya, "la comunitat autònoma que concentra el nombre més gran de xarcuteries d'Espanya i que constitueix un dels principals motors de la indústria càrnica i porcina del país", informen els organitzadors aquest dijous en un comunicat.
Amb un mercat d'elaborats càrnics que va aconseguir els 9.380 milions d'euros el 2025, un 6,7% més que l'any anterior, el sector "es reinventa" per conquistar un consumidor que busca molt més que un producte de qualitat, afegeixen.
"L'elecció de Barcelona per aquesta segona edició reforça el vincle de CharcutExpo amb un dels territoris clau per al desenvolupament i la innovació del sector. D'aquesta manera, la fira alternarà la seva celebració entre Barcelona, els anys imparells, i Madrid, els anys parells", ha explicat l'Event Manager de CharcutExpo, Lorena Oliva.
Amb el lema 'El Arte del Sabor: La nueva generación de charcuterías', CharcutExpo 2027 preveu reunir més de 10.000 professionals entre xarcuters autònoms, cadenes especialitzades, responsables de seccions de xarcuteria de supermercats i hipermercats, distribuïdors, majoristes, importadors, exportadors i professionals de l'hosteleria i les botigues gourmet.
La fira es convertirà "en un gran aparador" en el qual més de 240 firmes mostraran els seus nous productes i formats, solucions tecnològiques i eines de gestió que permetin reinventar els punts de venda, millorar la rendibilitat de les xarcuteries i elevar l'experiència de compra.
EXPERTS I PREMIS
CharcutExpo Congress serà un dels "grans atractius" de la fira, amb més de 120 experts i ponents i un programa que inclourà més de 70 conferències, 30 tallers i 40 tastos i degustacions; també Planeta Formatge, un espai dedicat a explorar la diversitat de varietats, conèixer millor els seus criteris de selecció i comercialització i reivindicar el seu valor gastronòmic.
La fira acull el Concurs Internacional de Talladors de Pernil, una cita que reunirà especialistes per demostrar la seva precisió, tècnica i domini del tall, així com Joies de la Xarcuteria, les "estrelles Michelin", segons els organitzadors, de la xarcuteria.