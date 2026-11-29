MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Centenars de simpatitzants i afiliats del PP ja es concentren a la seu nacional del partit per seguir l'escrutini electoral, en espera d'una victòria del seu candidat, Alberto Núñez Feijóo.
Des d'abans de les 20.00 hores desenes de persones s'han acostat a la seu nacional del PP, carrer Génova 13 de Madrid, amb l'esperança de poder celebrar els resultats electorals. Molts dels assistents porten banderes del PP i d'Espanya.
A partir de les 21.00 hores, quan ha començat l'escrutini, ha arrencat l'entusiasme entre els centenars de simpatitzants i afiliats del PP, que ja tallen el carrer Génova. Alguns han cridat 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.
BALCÓ DE GÉNOVA
Els concentrats confien en una victòria del PP i escoltar Feijóo. Els operaris han preparat aquesta tarda el balcó des del qual el Partit Popular celebra les victòries. Aquesta vegada, a més, la formació ha incorporat una pantalla gegant.
S'espera que el president del PP --que ha arribat a les 20.15 hores a Génova per seguir l'escrutini electoral amb el seu equip-- surti al balcó per adreçar-se als afiliats i simpatitzants del Partit Popular.