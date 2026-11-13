Publicat 13/11/2026 17:43

Celsa contracta Citi, Barclays, Goldman Sachs i Rothschild per a la sortida dels fons propietaris

Archivo - Làmines quadrades de Celsa
CELSA GROUP - Arxiu

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Celsa ha explicat que ha contractat Citi, Barclays, Goldman Sachs Bank Europe SE i Rothschild perquè actuïn com a assessors financers en el procés de sortida dels fons propietaris --SVP, Attestor, Golden Free i Cross Ocean--, que sumen el 98% de l'accionariat, informa en un comunicat aquest divendres.

Ha explicat que aquestes entitats prestaran assessorament a la companyia en l'anàlisi, la preparació i, si escau, l'execució de diferents alternatives orientades a facilitar aquesta sortida.

En tot cas, ha afirmat que no s'ha pres cap decisió sobre si la sortida es farà amb un debut a borsa o amb una operació corporativa.

El president de l'empresa, Rafael Villaseca, va explicar en una roda de premsa a començaments d'octubre que l'operació es farà "sense presses i sense urgències", i sense descartar cap modalitat, tant en una operació corporativa com en una possible sortida a borsa.

Addicionalment, la companyia també ha acordat designar JP Morgan, Goldman Sachs Bank Europe SE i Barclays per avaluar possibilitats de refinançament, en condicions més favorables, de l'emissió que la seva participada Celsa Opco SAU va anunciar al mercat de bons el desembre del 2025.

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