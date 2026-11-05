Cellnex perd 219 milions fins al setembre, un 16,7% menys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex va tancar els primers nou mesos de l'any amb unes pèrdues netes de 219 milions d'euros, un 16,7% menys que en el mateix període de l'any anterior, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
Els ingressos consolidats, exclosos els ingressos repercutits a clients (pass-through), van ser de 3.008 milions, un 2,4% interanual més, mentre que els ingressos d'explotació van ser de 3.353 milions, un 3,1% més.
L'empresa ha dit que ha registrat "sòlids avenços" en el període, combinant creixement orgànic, eficiència operativa i una intensitat inferior d'inversió, la qual cosa ha permès un flux de caixa de 474 milions, més del doble que en el mateix període de l'any anterior.