David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha executat el 100% del programa de recompra d'accions aprovat pel consell d'administració al juliol per un import de 200 milions d'euros, segons ha notificat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
S'han adquirit 492.309 accions del 9 al 13 de novembre a un preu ponderat de 26,7 euros, fins a assolir el total de 7.861.372 accions recompres.
La companyia d'infraestructures de telecomunicacions ha finalitzat el procés de recompra havent adquirit un 1,18% del seu capital social.