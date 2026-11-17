Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha demanat "triplicar o quadruplicar" el pressupost anual dedicat a la construcció d'habitatge social, amb l'objectiu d'assolir la mitjana europea, informa en un comunicat.
Ho proposa en un document elaborat pel catedràtic d'Economia Aplicada del Tecnocampus de Mataró (Barcelona) José María Raya, que l'ha presentat aquest dimarts en una roda de premsa juntament amb el president de la patronal, Xavier Panés, i el membre de la junta directiva i president del Club Financer Fiscal de la Cecot, Mario Blasco.
El document planteja 20 mesures en 7 blocs: ampliar el sòl disponible per construir, fomentar la densificació, simplificar els processos administratius, facilitar el creixement del parc d'habitatge social, fomentar la seguretat jurídica, impulsar una fiscalitat "raonable i segons l'ús", i impulsar la construcció industrialitzada.
La patronal és conscient que "cap de les propostes és una solució immediata ni definitiva, i que un problema que s'ha anat agreujant durant dècades no es resoldrà en un any".
INICIATIVA PRIVADA
Raya ha reivindicat el paper de la iniciativa privada: "Sense la seva capacitat de construir i de posar habitatges de lloguer no hi ha solució possible".
En aquesta línia, ha defensat que "llogar no és especular" i ha considerat que la protecció dels vulnerables l'ha de liderar l'administració.