CCOO Catalunya veu "descompensats" els serveis mínims marcats pel Govern

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO Catalunya ha afirmat que els serveis mínims decretats pel Govern per a la vaga general de l'11 de novembre estan "descompensats" en alguns sectors, ja que mentre en alguns sí que es reflectirà l'aturada en d'altres no ho farà prou.
Ho han expressat aquest divendres en un comunicat en resposta a l'ordre publicada pel Govern aquest dijous en la qual estableix els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant la vaga.
El sindicat ha dit que el cas més "flagrant" és el del sector social, en el qual afirma que s'han establert uns serveis mínims del 85%, i ha criticat que "no té sentit que en un dia de vaga s'estableixin uns serveis mínims que superen la plantilla que treballa en el sector els caps de setmana i festius".
Ha afegit que tampoc no és "pertinent" decretar serveis mínims en la seguretat privada, ja que no reuneix els requisits per ser considerada un servei essencial.
CCOO Catalunya també ha recordat a les patronals i empreses que aquests serveis mínims els decreta el Govern i les companyies no es poden adreçar unilateralment a la plantilla per definir-los, i ha afirmat que denunciaran tots aquests casos que detectin.