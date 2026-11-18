BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya ha presentat en la Cimera del Clima (COP31), que se celebra a Turquia, el seu sistema de crèdits climàtics forestals, una "eina innovadora" que permet implicar els propietaris forestals, empreses, administracions i entitats en una gestió forestal multifuncional davant el canvi climàtic, informa el Departament de Territori en un comunicat aquest dimecres.
A través d'aquest sistema, els propietaris forestals desenvolupen actuacions de millora per als seus boscos, de les quals es quantifica l'impacte positiu a través d'una metodologia "pública i traçable" i es tradueix en crèdits, que empreses, organitzacions i institucions poden adquirir per contribuir a finançar la gestió forestal.
Des de la posada en marxa del sistema, s'han dut a terme 13 Projectes Forestals de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic que han evitat l'emissió de més de 21.000 tones de CO2 i les àrees gestionades han millorat un 20% la seva capacitat d'acollir biodiversitat i han augmentat en més d'1 milió de metres cúbics les provisions d'aigua, segons les dades compartides per la Generalitat.
De cara al futur, el sistema comptarà amb l'impuls del projecte europeu 'Life Climark4Society', per "reforçar i actualitzar el sistema català per adaptar-lo als nous marcs europeus en matèria d'acció climàtica i restauració de la naturalesa".
Entre les actuacions previstes per als pròxims 5 anys s'inclou una anàlisi del posicionament dels crèdits en aquest marc europeu, la incorporació de la dimensió social, el perfeccionament de les metodologies de càlcul de l'impacte o el desenvolupament de procediments específics per a boscos públics.