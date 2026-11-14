Catalunya fixa serveis mínims en Rodalies del 66% en hora punta per a la vaga del dia 17

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'empresa i Treball de la Generalitat ha fixat serveis mínims en Rodalies del 66% en hora punta i del 33% en la resta de la jornada de cara a la vaga convocada en el Grup Renfe per dimarts que ve, 17 de novembre.
Segons informa Renfe en un comunicat aquest dissabte, la convocatòria de vaga per part del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) afecta al personal de conducció de totes les empreses del grup i es durà a terme entre les 0.01 i les 23.59 hores.
Renfe recomana als viatgers planificar els desplaçaments amb antelació i consultar l'estat del servei abans d'iniciar el viatge, ja que durant la jornada es poden produir modificacions en les freqüències de pas.