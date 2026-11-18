BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Representants de la Cambra de Barcelona al Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar (Barcelona) s'han reunit per analitzar els diferents reptes que afecten l'activitat econòmica del municipi i explorar noves línies de col·laboració entre totes dues entitats per abordar-los, informa en un comunicat aquest dimecres.
En la trobada hi han participat l'alcalde de Canet de Mar, Pere Xirau; la regidora de Promoció Econòmica, Coia Tenas; el president de la Cambra al Maresme, David Anton; el director territorial, Ricard Vallespí, i la tècnica de la Cambra al territori, Ruth Gutérrez.
Entre els assumptes abordats en la reunió, la Cambra ha destacat la situació urbanística de Canet de Mar després que un procés judicial hagi "invalidat" el Pla d'ordenació urbanística municipal (Poum), que s'ha de tornar a tramitar.
Segons l'Ajuntament, aquesta situació ha generat dificultats com limitacions en la concessió de llicències d'activitats i obres des de l'estiu.
També s'ha debatut sobre mobilitat, especialment de la connexió amb Barcelona, i sobre la dinamització i professionalització del comerç a Canet de Mar, en què les dues entitats han plantejat la possibilitat d'impulsar projectes conjunts per millorar la competitivitat de les empreses.