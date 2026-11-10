La Cambra de Barcelona diu que la vaga "té un caràcter més polític que econòmic"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha considerat aquest dimarts que la vaga general convocada per aquest dimecres "té un caràcter més polític que econòmic".
"A diferència de les anteriors vagues generals, no respon a una resposta social contra una mesura impulsada per l'Estat en matèria laboral de pensions o despesa pública que hagi pogut afectar directament els treballadors i promogui la mobilització", ha dit en un comunicat.
Ha afegit que aquest caràcter més polític "en una democràcia madura té unes implicacions directes" que no es poden entendre, si a més es té en compte la convocatòria d'eleccions generals el 29 de novembre.
"Aquesta vaga s'impulsa 18 dies abans de les eleccions i dos dies abans de l'inici oficial de la campanya electoral. Per tant, en plena campanya, no deixa de tenir un objectiu polític marcat", ha subratllat la corporació.
Ha afirmat que l'habitatge "no es pugui considerar un aspecte vinculat directament a les relacions laborals" i ha lamentat que la vaga tindrà un impacte no desitjat en les empreses sense aportar, ha afegit, cap solució.