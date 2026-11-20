MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - Arxiu
MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha assolit una execució del 76,59% en la vint-i-novena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar al maig per un import de 500 milions d'euros, segons ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha utilitzat gairebé 383 milions d'euros per adquirir prop de 31,5 milions d'accions pròpies. Només en l'última setmana, el banc ha recomprat una mica més d'un milió de títols per 12,1 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'assoleix l'import monetari màxim o si concorregués alguna circumstància que així ho exigís. BNP Paribas està actuant com a gestor del programa.
L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on es faci la compra.
Les recompres es fan al Mercat Continu, a DXE Europa, a Turquoise Europe i a Aquis Exchange.