Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat aquest dimarts que l'aplicació de l'amnistia és una missió complerta després de 9 anys de "persecució" contra ell.
En una entrevista a SER Catalunya recollida per Europa Press, Boye ha explicat que dilluns va parlar amb Puigdemont, van analitzar la resolució i van coincidir que corresponia i que ja s'ha tancat "una carpeta".
També ha indicat que l'expresident explicarà aquest dimecres a Brussel·les en una roda de premsa el tancament de cicle i la seva tornada a Catalunya.
Sobre el poema que Puigdemont va publicar per celebrar l'amnistia, l'advocat ha considerat que l'expresident tenia dret a expressar-ho així després d'anys d'atacs al seu entorn i ha afegit que "ara la meitat d'Espanya parla d'un poema català".
Preguntat per l'entrevista a El Mundo, Boye ha assegurat que els contactes amb el diari van començar fa anys, quan ningú s'atrevia a asseure's amb Puigdemont; que l'expresident "la va sospesar molt", i que l'important és que reflecteix que Espanya ha estat governada per una persona que el líder de Junts titlla d'amoral.