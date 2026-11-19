MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha qualificat aquest dijous de "bastant irrellevant" l'entrevista que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedit al diari 'El Mundo' i ha defensat que Espanya està actualment "més cohesionada territorialment que mai" gràcies a les polítiques dutes a terme per l'executiu.
"Avui la situació a Catalunya és indiscutiblement de normalitat, normalitat política, institucional, social, que avui Espanya té més cohesió territorial que mai, gràcies a les polítiques valentes que hem dut a terme, i tota la resta em sembla irrellevant", ha afirmat en la seva intervenció en la trobada 'Metafuturo', organitzada per Atresmedia a l'Ateneo de Madrid.
Prèviament, en unes declaracions en arribar a l'acte, Bolaños no ha volgut respondre directament les revelacions de Puigdemont en l'entrevista, en la qual admet que es va aprofitar de l'ambició del president del Govern central, Pedro Sánchez, per "derrotar Espanya", entre altres qüestions.
Tot i això, el ministre ha acusat Junts d'abandonar la seva "fingida equidistància" entre Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Pedro Sánchez, després d'adoptar "les mateixes paraules, el mateix discurs" i els "mateixos atacs personals" contra el cap de govern.
Segons ell, l'entrevista prèvia a les eleccions ha estat "molt aclaridora" i "posa de manifest a qui prefereixen i, per tant, els catalans sabran què fer el dia 29 de novembre".
Bolaños havia restat importància a les declaracions de l'expresident català i ha defensat que Espanya té "el grau de cohesió territorial més alt de les últimes dècades" i ha assenyalat que les xifres de creixement econòmic i de solidaritat entre territoris "demostren que la bona salut de la cohesió territorial del país és indiscutible".
El ministre també ha destacat que les polítiques desenvolupades pel Govern central en aquesta legislatura i en l'anterior han enfortit "enormement" la cohesió territorial d'Espanya: "Els partits polítics fan actualment política dins les institucions, dins la llei, dins la Constitució. A Catalunya existeix una normalitat "política, social, institucional absoluta", ha apuntat.
NINGÚ VOL TORNAR A LA TENSIÓ DEL 2017
En aquest sentit, Bolaños ha explicat que ha passat dos dies a Barcelona i Tarragona i que ha pogut comprovar personalment aquesta situació: "La normalitat a Catalunya ha arribat", ha afirmat.
Segons ha explicat, hi ha els que estaven "molt més còmodes en el conflicte, en l'enfrontament, en la tensió" i ha apuntat que potser aquesta situació els va bé "per mirar de ressuscitar", però sosté que l'enfrontament no beneficia ni els catalans ni els espanyols: "Ningú vol mirar enrere, ningú vol tornar a aquesta tensió insuportable de l'any 2017", ha subratllat.
Finalment, el ministre de Presidència ha assegurat que el Govern central continuarà "mirant cap al futur" perquè la Catalunya actual és "una Catalunya de futur".