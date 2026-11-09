Baró (Acció) veu amb "optimisme" el desenvolupament de la indústria catalana malgrat el context geopolític

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El secretari d'Empresa i Innovació i conseller delegat de l'Agència per a la competitivitat de les empreses de la Generalitat (Acció), Jaume Baró, veu amb "optimisme" el desenvolupament de la indústria catalana malgrat el context geopolític i considera que la prosperitat de les societats és directament proporcional al desenvolupament industrial.
Ho ha afirmat aquest dilluns en la cloenda de la quarta edició del congrés Eurecat, organitzat pel centre tecnològic al CaixaForum de Barcelona amb la sobirania industrial de Catalunya com a temàtica principal.
A més de la intervenció de Baró, la cloenda ha comptat amb un discurs del director general d'Eurecat, Xavier López.
MIDA DE LES PIMES
El secretari ha esmentat les petites dimensions de moltes empreses industrials catalanes, i ha apuntat que, per la seva mida, els "falta mètode", fet que ha assegurat haver comprovat després de parlar amb inversors estrangers amb experiència apostant per companyies de Catalunya.
"Les empreses han de saber com poden innovar", ha afirmat en aquest sentit, després de destacar el paper de la recerca en l'èxit empresarial i el rol de centres tecnològics com Eurecat.
A més a més, ha fet balanç dels ajuts impulsats pel Govern per a la innovació, agrupats en l'Estratègia d'Innovació Empresarial de l'executiu fins al 2030.
Concretament, Acció atorga ajuts per un valor de 78 milions d'euros que permeten mobilitzar prop de 300 milions d'inversió per part de les companyies, amb l'objectiu d'arribar al 2% respecte al PIB de despesa empresarial en R+D i superar les 12.000 "empreses innovadores".
INNOVACIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC
El director general d'Eurecat ha demanat "una innovació profunda" també en el sector públic, i ha lamentat que les empreses industrials catalanes --i europees en general-- competeixin amb el que a parer seu són unes altres regles del joc respecte a companyies que operen en altres àrees geogràfiques.
López ha assenyalat que l'entorn de les empreses industrials catalanes és "extremadament volàtil", a causa del creixent proteccionisme global, tot i que ha considerat que la indústria de Catalunya és competitiva, està implantada a tot el territori i continua creixent.
També ha afirmat que Catalunya continua sent "un país de pimes, però més petites que a la resta d'Europa", fet que a criteri seu condiciona estratègies i inversions, tot i que ha assegurat tenir constància que les administracions públiques estan abordant aquest fet per acostar en aquest sentit el teixit empresarial català al de la resta del continent.