David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha anunciat l'amortització total anticipada d'una emissió de cèdules hipotecàries per valor de 1.000 milions d'euros, ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El banc ha especificat que ha decidit amortitzar anticipadament la totalitat del saldo nominal viu, que són aquests 1.000 milions d'euros, de l'emissió, que es va fer el 2021 i el titular és únicament Banc Sabadell.
L'amortització total de l'emissió es farà amb efectes a 25 de novembre del 2025 pel valor nominal i els interessos meritats des de l'última data de pagament i amb subjecció als termes i condicions del fullet informatiu, ha indicat l'entitat financera.