Aznar ve las elecciones como "las más importantes desde hace 50 años": "Nos jugamos nuestro sistema constitucional"

ALACANT, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern José María Aznar ha cridat a la mobilització i a votar el Partit Popular el pròxim 29N per posar fi al Govern de Pedro Sánchez. "No estem davant d'unes eleccions qualsevol, són les més importants des de fa 50 anys. Ens juguem reafirmar el nostre sistema constitucional o acabar amb tot el que hem construït", ha subratllat.
En aquests termes s'ha expressat Aznar, aquest dissabte, durant una trobada amb militants i simpatitzants del Partit Popular a Albatera (Alacant) al costat del president de la Generalitat i líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.
L'expresident del Govern ha acusat el cap de l'Executiu de mantenir una coalició "creada per ocupar el poder, aixecar un mur i excloure la meitat dels espanyols", "comprant el suport dels separatistes amb una amnistia als colpistes i negociant amb un pròfug de la justícia i amb els hereus d'ETA". Enfront d'això, ha defensat que Alberto Núñez Feijóo impulsarà una política de reconstrucció i d'Estat per recuperar les institucions i la nació.
En aquest projecte, Aznar ha destacat el compromís de Feijóo de posar en marxa un gran pacte nacional de l'aigua en els primers cent dies de Govern. "L'aigua és l'origen de la vida i és una cosa que hem de compartir. Això és fer nació i solidaritat", ha afirmat, per defensar un Pla Hidrològic Nacional que comuniqui les conques i permeti repartir els recursos hídrics entre tots els espanyols.
L'expresident ha lamentat que, per "pur sectarisme", es derogués l'anterior pla i que en 25 anys no s'hagi avançat en una solució nacional. "Compartir l'aigua és compartir el país", ha subratllat, posant com a exemple les grans infraestructures hidràuliques desenvolupades en altres països.
Aznar ha defensat també la necessitat de recuperar la fortalesa de l'Estat, garantir la defensa de les fronteres i complir les lleis, així com impulsar polítiques que permetin augmentar l'oferta de sòl per facilitar l'accés a l'habitatge. "Recuperar l'Estat és recuperar la nació", ha assenyalat, reivindicant un lideratge polític amb sentit de la història i visió de futur per afrontar els desafiaments d'Espanya.
AIGUA
Per la seva banda, Llorca ha afirmat que "amb l'aigua no s'hi juga, amb l'aigua no s'inventa, l'aigua és vida i és garantir el futur d'aquesta terra", alhora que ha assegurat que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, "farà un Pla Nacional de l'Aigua perquè estigui garantida al Baix Segura".
Llorca ha destacat que Aznar "va ser el primer que va dissenyar un pla perquè l'aigua estigués garantida al Baix Segura" i ha lamentat que, posteriorment, fos derogat pel PSOE. En aquest sentit, ha defensat que, amb Alberto Núñez Feijóo al capdavant del Govern d'Espanya, el PP impulsarà "un pla nacional de l'aigua que garanteixi per sempre amb rigor i amb criteris tècnics l'aigua al Baix Segura".
Així mateix, Pérez Llorca ha reivindicat una política migratòria basada en l'ordre i el compliment de la legalitat. "Aquí ho patim molt al Baix Segura, nosaltres defensem una immigració regulada, ordenada", ha assenyalat.
El president del PPCV ha defensat que els qui arribin a Espanya per treballar i desenvolupar el seu projecte de vida han de fer-ho "acceptant la nostra llei i els nostres costums" i ha insistit que "no és ser racista, és regular un problema molt seriòs i molt greu que està patint Espanya".
TONI PÉREZ: "EL PSOE PER ALACANT NO HA FET RES"
El president del PP de la província d'Alacant, Toni Pérez, ha recordat que José María Aznar "va ser el president capaç d'impulsar un Pla Hidrològic Nacional perquè va entendre que el bé d'Espanya està per sobre de qualsevol altra consideració".
Pérez ha lamentat que José Luis Rodríguez Zapatero derogués aquest pla i que amb Pedro Sánchez s'hagi perdut una inversió europea d'uns 350 milions d'euros per a les depuradores de Monte Orgegia i Rincón de León. "Això és el que ha fet el PSOE per aquesta terra, res", ha afirmat.
Així mateix, Toni Pérez ha advertit que "el 29N està en joc la província d'Alacant, la Comunitat Valenciana i l'Espanya que entre tots hem ajudat a construir".
Per la seva banda, l'alcaldessa d'Albatera i secretària general del PP de la província d'Alacant, Ana Serna, ha posat l'accent en l'"abandonament i càstig" a la província per part d'"un Govern que mira cap a un altre costat i no sap quins són els problemes d'Alacant, i ja n'hi ha prou".
Per tot això, ha animat "a parlar a les urnes el 29N" perquè "això va d'Espanya amb Feijóo i una altra cosa, que no té qualificatius".