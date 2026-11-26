Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern central José María Aznar ha defensat que, en els comicis generals d'aquest diumenge, Espanya es juga convertir-se en una "confederació de nacions diferents" si governa Pedro Sánchez i per fer-ho requereix el suport dels partits independentistes. Assegura que el reconeixement de Catalunya com a nació dependrà de quants vots necessiti el candidat socialista.
"El preu serà el reconeixement de la plurinacionalitat, és a dir, s'ha acabat la nació espanyola, aquí això és una confederació de nacions diferents", ha argumentat Aznar, que ha assistit aquest dijous a la II Gala Anual de 'Desayunos del Campo', tot qüestionant així la unitat territorial d'Espanya si Sánchez torna a governar.
Així mateix, l'expresident ha sostingut que el reconeixement de Catalunya com a nació amb un nou govern de Sánchez només "depèn de quants vots necessiti".
A més a més, Aznar ha criticat que amb la tornada de l'expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, Espanya es torni a jugar la integritat amb un president que "va comprar" el seu càrrec amb la llei d'amnistia, a més del suport "dels terroristes d'EH Bildu".
"Ha pagat el preu per als colpistes catalans, que és l'amnistia, elimina el delicte de sedició, es produeixen indults i aquí es negocia amb el pròfug", ha contextualitzat Aznar després d'afirmar que "el poder és l'única veritat" per a l'esquerra.
Per això, l'expresident no ha descartat que Sánchez, per tornar a governar, pacti novament amb els qui "volen destruir el país".