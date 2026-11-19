DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, el qual ha acusat de no respectar la democràcia: "Se'ns ha colat al sistema, a la nostra democràcia, una persona que no la respecta".
Ho ha fet durant un acte de l'entitat Tabarnia aquest dijous a Barcelona al qual han assistit dirigents del PP i Vox, com ara el president del PP català, Alejandro Fernández; el líder popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i el de Vox, Gonzalo de Oro.
Ayuso ha advertit que, després de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, Espanya pot canviar completament, i ha assegurat: "Ja l'estan transformant ara en la dictadura de les minories, amb moltes trampes i amb l'ús obscè dels recursos de tots".
"Tenim clar quina és la ruta, aquesta república plurinacional que ens volen ficar per l'esquena", i ha afirmat que Sánchez s'ha servit del poder en benefici d'ell mateix, i ha posat d'exemple l'amnistia als líders del procés.
"Han arribat a esborrar delictes del Codi Penal de tots els espanyols per mantenir-se en el poder, han intentat posar fi a la vida d'una jutgessa que investigava la corrupció del seu germà, cada dia tanta i tanta corrupció", ha afegit.
Preguntada per la seva opinió sobre l'entrevista del president del Govern central a la revista 'Lecturas', ha respost que ella no està "tan desesperada" com per protagonitzar una portada en una revista del cor.
VIATGE A CEUTA
Ayuso també ha assegurat que el viatge que farà a Ceuta aquest divendres té com a objectiu traslladar el seu suport als ceutins "com a representant de l'Estat a Madrid".
"Nosaltres, com a regió capital i a més internacional i orgullosos de ser-ho perquè passem d'allò castís a allò universal, que som un lloc d'acollida i d'obertura, defensem una immigració que s'integra, que des del primer dia és un més, que treballa, que té fills", ha afegit.
I ha conclòs que a Catalunya no s'ha permès fomentar "la hispanitat" amb la immigració llatinoamericana com, ha dit, s'ha fet a Madrid.
Durant l'acte, en el qual s'han sentit 'visques' a la Legió, els responsables de Tabarnia han regalat a Ayuso, que consideren la seva "presidenta a l'exili", una rèplica de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat.