Ayuso cree que "el sanchismo es una garrapata" e insiste en la importancia de "concentrar el voto" en el PP

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorat aquest dissabte que "el sanchisme és una paparra", que "penetra al cos, et va succionant, xuclant l'energia, i es va quedant amb tot", per la qual cosa veu necessari acabar-hi "des del cap", i ha insistit en la importància de "concentrar el vot" en la candidatura 'popular' perquè Alberto Núñez Feijóo és "imprescindible".
"Si no anem al cap del sanchisme no podrem acabar amb aquesta paparra", ha avisat la líder del PP de Madrid en un míting a Torrejón de Ardoz al costat de la portaveu del Grup Popular al Congrés i cap de llista a la Cambra Baixa per Lleó, Ester Muñoz, i al candidat al Senat, Pedro Rollán.
Així, la dirigent regional ha avisat que en les dictadures "no s'hi entra de cop", ja que una persona no truca a la porta i diu "bones, truca un dictador", sinó que primer entra i després "a poc a poc colonitza el Tribunal Constitucional" per després posar al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat "un senyor sense principis i sense passat".
"Ja a poc a poc doncs comences a nomenar polítics de carnet del Partit Socialista, les principals institucions, especialment al Poder Judicial. I a poc a poc, escolta, doncs ja vaig comprant RTVE amb els diners de tots els ciutadans per reprogramar-la al meu servei. I així suma i segueix. Esclar, quan te n'adones ja cada vegada aquesta maquinària totalitària és més gran. Cada vegada hi ha menys llocs per dissentir i menys eines per fer-ho", ha alertat.
UN PSOE QUE BUSCA "QUE L'ESTIMAT LÍDER PUGI" A LES ENQUESTES
És per això que veu necessari que "aquesta gent torni a casa" i ha posat el focus en la importància de "concentrar el vot" en el PP mentre La Moncloa busca "aglutinar tot el vot en el PSOE perquè l'estimat líder, malgrat tot el que està passant, pugi". "No és que estigui pujant, és que s'està quedant amb tot el vot extrem per a ell. La idea i el missatge des de la Moncloa, que us hem calat, és que continuï pujant Sánchez, tot concentrat en el Partit Socialista", ha retret.
Considera la presidenta que només busquen "encoratjar postures ultres" com les de Núcleo Nacional que "sí que tenen problemes de veritat amb l'Estat de Dret", amb l'únic objectiu de fer servir de nou "el Francomodí".
Per això, demana posar el focus en com es treballa des de l'esquerra per "dividir-los" i perquè la gent vagi "a votar amb les tripes". "No necessitem ara mateix més cants de sirena, ni més propostes populistes, ni més escalfor als carrers. Necessitem rigor i sentit comú. I per tant, és el moment de confiar i no tornar una altra vegada al Partit Popular", ha reivindicat.
També ha celebrat Díaz Ayuso que entre els 'populars' hi hagi "pluralitat" i ha subratllat que Núñez Feijóo mai l'ha trucada per posar-li "un sol deure sinó per donar-li els seus punts de vista", ja que els deixa a cadascú "ser com és". "Jo us puc prometre que no tenim res a veure en moltes coses", ha expressat, si bé ha lloat la seva "serenitat" i la seva renovació de l'organització amb perfils com Cayetana Álvarez de Toledo o Ester Muñoz.
ESTER MUÑOZ COMPARA AYUSO AMB MADONNA
La portaveu del Grup Popular al Congrés i cap de llista a la Cambra Baixa per Lleó, Ester Muñoz, ha posat el focus en la presidenta madrilenya en afirmar que entén que l'esquerra estigui "espantada i desesperada" perquè ells tenen Begoña Gómez i al PP de Madrid "Madonna".
"No sabeu el que és anar amb ella pel carrer, és que no sabeu el que és anar amb ella a un acte, és que és com si arribés Madonna en plens anys 80. Tothom vol besar-la, tothom vol abraçar-la, tothom vol una foto amb ella, tothom... Per què? Perquè et desvius per la gent, Isabel", ha indicat, alhora que ha subratllat que encara que l'"ataquin cada dia més" tot el partit està amb ella.
A més, ha carregat contra un Sánchez que porta "vuit anys destrossant-li la vida a la gent" i que ha convertit la campanya en una mena de "programa còmic" comportant-se com el "típic acomplexat que ha de criticar el que és millor que ell".
Per la seva banda, Rollán ha afirmat que s'enfronten a una campanya "existencial" en la qual no poden fallar i no hi ha "marge d'error" perquè són els comicis "més importants en els últims 50 anys". "Si el pròxim 29 de novembre no estem a l'altura, aquesta nació tal com l'hem coneguda, desapareixerà. Desapareixerà. Hem de deixar enrere aquesta etapa marcada per la corrupció, per la decadència, per la mentida i per la divisió", ha alertat.
Així, ha posat el focus en el fet que davant Sánchez no es poden "fiar, relaxar ni cap cosa semblant" per això s'ha mostrat tan "optimista com realista". "Les enquestes no voten. Les enquestes no conformen escons. L'única cosa que conforma escons i governs decents són els vots i els diputats al Congrés dels Diputats. Únicament i exclusivament", ha incidit.