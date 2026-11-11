Publicat 11/11/2026 18:06

Arcarazo (Sindicat de Llogateres) reclama prohibir l'especulació amb l'habitatge

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo
ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha reclamat prohibir l'especulació amb l'habitatge i augmentar els impostos als "molt rics" per finançar el parc d'habitatge social.

En declaracions abans de la manifestació de la vaga general a Barcelona, ha afegit que cal baixar els preus de l'habitatge, el menjar i l'energia, i pujar salaris i pensions.

Arcarazo ha celebrat que la vaga d'aquest dimecres ha estat un èxit i que ha aconseguit "parar el país".

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