BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha celebrat que el Tribunal Suprem (TS) acordés dilluns aplicar la llei d'amnistia a l'expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, la qual cosa suposa un punt final al cas del procés, però avisa que "les causes de fons continuen intactes".
"La manca de reconeixement nacional, el dèficit de sobirania, la negativa a deixar-nos votar. L'amnistia tanca una ferida, però no resol el fons. Ara podrem negociar en més igualtat de condicions, i això no és poc", ha dit en un article d'aquest dimarts del diari 'Ara' recollit per Europa Press.
Ha expressat que l'amnistia és "una victòria col·lectiva" dels equips negociadors, dels grups que la van defensar al Congrés, dels juristes que la van fer sòlida i de la societat civil organitzada que, segons ell, no va deixar mai de reclamar-la, a més dels encausats, les seves famílies i de la ciutadania mobilitzada.
Ha afirmat que el resultat de les eleccions generals de diumenge pot portar el PP i Vox a La Moncloa, el programa dels quals, assegura, apunta a recentralitzar i retallar drets: "Quan els drets fonamentals estan amenaçats, cal replegar forces. Necessitem tothom 'net', sense hipoteques judicials, per defensar el que hem guanyat i preparar-nos per al que vindrà".
Sosté que l'amnistia no és el final de res sinó un punt i seguit i, malgrat celebrar el tancament de la causa judicial, manté l'"única reserva" d'esperar que també caiguin les causes que encara tenen obertes l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó.