BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la transferència de crèdits entre diferents conceptes pressupostaris de la Conselleria de Territori per finançar l'aportació anual del 2026 a la societat Impulsem Futur Besòs-Maresme de Barcelona per un import d'1,8 milions d'euros.
Aquesta societat té com a objectiu impulsar actuacions de rehabilitació, regeneració i remodelació urbana del barri del Besòs i el Maresme de la capital catalana, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts després del Consell Executiu.
La creació de la societat és fruit de l'acord assolit en la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona del passat mes de maig i en el qual l'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques.