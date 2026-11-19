MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La companyia nord-americana d'IA Anthropic ha fixat en 83 dòlars (75,7 euros) per acció el preu de la seva oferta pública inicial (OPI), la qual se situa per sobre la forquilla d'entre 70 i 78 dòlars anunciada inicialment i esdevé el debut borsari més gran de la història.
La desenvolupadora del model conversacional Claude també ha incrementat el volum de títols col·locats després de registrar una sobredemanda d'unes set vegades l'oferta prevista, de manera que captarà almenys 68.000 milions de dòlars (uns 62.000 milions d'euros) directament en la col·locació pública, segons ha informat l'agència Bloomberg.
Sumant els 26.000 milions de dòlars (23.700 milions d'euros) que la companyia aixecarà de manera paral·lela mitjançant una col·locació privada al mateix preu de sortida --en la qual el fabricant de semiconductors Nvidia adquirirà accions per un valor de 10.000 milions de dòlars (9.100 milions d'euros)--, l'operació ha assolit un import global superior als 94.000 milions de dòlars (85.670 milions d'euros).
Amb aquestes xifres, Anthropic supera el rècord establert el passat mes de juny per l'aeroespacial SpaceX, que va captar 75.000 milions de dòlars (68.350 milions d'euros) en l'oferta base i va assolir els 86.200 milions de dòlars (78.560 milions d'euros) després d'exercir-se l'opció de sobreassignació ('green shoe').
D'acord amb un comunicat difós per la companyia, l'oferta preveu la venda de 980 milions d'accions ordinàries de Classe A per part de l'empresa i 23,6 milions de títols més oferts pels seus set cofundadors, entre els quals el seu conseller delegat, Dario Amodei.
L'operació, liderada per Goldman Sachs i Morgan Stanley juntament amb vint entitats financeres més, suposa el primer debut borsari d'un laboratori d'IA de frontera i col·loca Anthropic per davant del seu principal rival, OpenAI, que no preveu sortir al parquet abans del 2027.
Les accions d'Anthropic han començat a cotitzar aquest dijous en el mercat Nasdaq Global Select Market amb el símbol 'ANT', en un context borsari marcat per la volatilitat tecnològica després que l'índex Nasdaq 100 hagi retrocedit un 4,4% en l'última setmana.