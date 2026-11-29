BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El 45,20% del cens de catalans (2.523.070 persones) ha votat fins a les 14 hores, 8,42 punts més que les generals de 2023, segons dades del Ministeri de l'Interior, mentre que a tota Espanya ha votat el 45,74%, que són 16.448.547 persones (+5,26).
En les generals de 2023, a Catalunya a aquesta hora havia votat el 36,79% del cens, i el 40,58% en les generals de 2019 a aquesta mateixa hora.
Fins a les 14 d'aquest diumenge han votat el 45,63% a Barcelona (+8,55 punts), el 45,27% a Tarragona (+7,72), el 42,25% a Lleida (+7,20) i el 43,54% a Girona (+8,88).
Hi ha 5.926.487 catalans cridats a votar (223.028 més que les generals de 2023) i 129.918 han demanat el vot per correu (un 29,1% més).