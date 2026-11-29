Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escrutini de les eleccions generals d'aquest diumenge, amb el 62,40% dels vots escrutats, manté al capdavant el PP amb 134 diputats i un 31,89%, superant folgadament la majoria absoluta del Congrés sumant els 50 diputats de Vox (15,66%) i els dos de la coalició UPN-PP.
El PSOE, per contra, cau a 117 diputats amb un suport del 29,47%, mentre que Front Ampli s'anota un 4,68% i 10 escons, més els tres escons de l'aliança valenciana amb Compromís.
Pel que fa als partits nacionalistes, Esquerra puja fins als 11 diputats, superant els cinc escons de Junts, que en perd dos. També creix Bildu, que puja a set diputats i s'allunya del PNB, que cau fins als tres escons. Irromp Endavant Andalusia amb quatre parlamentaris i el BNG puja d'un a dos escons, igual que Coalició Canària.