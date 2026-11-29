Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escrutini de les eleccions generals d'aquest diumenge, amb el 43% dels vots escrutats, manté el PP al capdavant amb 133 diputats i un 31,47% dels sufragis, respecte als 119 diputats del PSOE amb un suport del 29,80%.
La tercera plaça és per a Vox, amb un suport del 15,36% i 49 escons, mentre que la coalició Front Ampli figura amb un 4,34% i 10 escons, més els tres escons de l'aliança valenciana amb Compromís.
Per tot plegat, la suma del PP i Vox juntament amb els dos escons d'UPN-PP a Navarra, situa la dreta per sobre de la majoria absoluta.
Pel que fa als partits nacionalistes, Esquerra puja fins als 11 diputats, que supera els cinc de Junts, que en perd dos. També creix EH Bildu, que puja a set diputats i s'allunya del PNB, que cau fins als tres escons. Irromp Endavant Andalusia amb quatre parlamentaris i el BNG puja d'un a dos escons.