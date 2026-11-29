Ananda Manjón - Europa Press
MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El recompte de les eleccions generals d'aquest diumenge, amb el 10,47% dels vots escrutats, manté al capdavant el PP amb 127 diputats i un 30,16%, davant dels 113 diputats del PSOE amb un suport del 30,60%.
La tercera plaça és per Vox, amb un suport del 13,88% i 47 escons, mentre que la coalició Front Ampli obté un 3,43% i 10 escons, més els tres escons de l'aliança valenciana amb Compromís.
La suma de PP i Vox amb l'escó que s'atorga a UPN-PP a Navarra, situa la dreta prop de la majoria absoluta.