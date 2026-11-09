Álvarez (UGT) preveu que Catalunya tindrà una de les aturades més àmplies per la vaga

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, preveu que Catalunya serà una de les comunitats autònomes on l'aturada per la vaga general de dimecres serà més àmplia: "Si hi ha una comunitat on hi ha un convenciment que això s'ha de fer, és la comunitat catalana", ha assegurat.
Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als mitjans a Barcelona juntament amb el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, en les quals ha admès que tot i que no compten amb un percentatge de seguiment previst hi ha un "consens social amplíssim" al voltant de les raons per convocar-la.
El líder sindical ha situat en prop d'un 72% els ciutadans que creuen que hi ha raons per convocar una vaga a Espanya, una xifra que serà una mica inferior en termes de seguiment per la por o la pèrdua de salari, ha explicat.
Amb vista a la jornada de vaga, el sindicat activarà un web perquè els treballadors puguin tramitar vulneracions de drets per part de les empreses, i la UGT farà públics els noms d'aquestes companyies i, si el treballador ho vol, portarà els casos davant Inspecció de Treball.
DECRETS D'HABITATGE
Respecte a la votació dels decrets llei d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés el pròxim 12 de novembre, l'endemà de la vaga, Álvarez ha dit que serà "possiblement la primera victòria".
Ha afirmat que el debat sobre l'habitatge acaba de començar i que "guanyi qui guanyi, l'abordaran", la qual cosa ha valorat que sense les diferents mobilitzacions i la vaga general no farien.
"Ho faran perquè la majoria de la ciutadania ho ha posat damunt la taula, i els que ara estan llançant crítiques potser el dia 12 deixen de fer-ho perquè hi ha una majoria molt àmplia de ciutadans que ens ha acompanyat", ha assegurat.