Álvarez (UGT) critica una "situació d'assetjament" a treballadors ferroviaris després dels accidents

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha recordat els treballadors ferroviaris que van perdre la vida en els últims accidents a Espanya i ha criticat una "situació d'assetjament absolutament indigna" al sector.
Ho ha dit aquest dilluns en declaracions a mitjans de comunicació a Barcelona al costat del secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, en les quals ha reivindicat que "en cap cas" la responsabilitat pot recaure en una sola persona.
Ha afegit que el que és segur és que hi ha un "problema" a Renfe, i ha demanat més inversió en personal, infraestructures i tecnologies.
També ha obert la porta a replantejar si el volum actual de passatgers a l'alta velocitat és sostenible i el paper de les companyies privades.
Álvarez, que ha recordat que la xarxa ferroviària espanyola és segura, també ha reivindicat que des de la UGT demanen durant anys que es facin inversions al sector per garantir aquesta seguretat i la qualitat del servei i ha demanat més persones "sobretot per a Adif, que és l'empresa reguladora del trànsit".