BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha mostrat "profundament optimista i, alhora, prudent", quan ha arribat a la seu electoral del PP català a Barcelona i després del sondeig que dona la victòria als populars.
En unes declaracions a periodistes en entrar a l'Hotel Eurostars Grand Marina, on la cúpula del partit seguirà els resultats, Fernández ha defensat "respectar el procés electoral" tot i que ha qualificat d'immillorables les sensacions del PP català durant la campanya.
Així mateix, ha celebrat l'alta participació i: "Quan una participació és alta em genera una enorme il·lusió democràtica. La idea d'una societat potent i que vol participar del seu futur sempre és una gran notícia".