LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat el PSOE d'haver-se "inspirat en el model Colau" en matèria d'habitatge durant els anys de govern amb Sumar, un model de l'exalcaldessa de Barcelona i candidata de Front Ampli que, per Fernández, ha fracassat.
"Per què ha fracassat aquest model? Doncs perquè és un model inspirat en el model Colau, que protegeix l'okupa, destrossa el propietari, imposa condicions impossibles per a la construcció i, al final, el que acaba provocant és que no hi ha habitatge en el mercat", ha dit en unes declaracions davant els periodistes aquest dimecres a Barberà del Vallès (Barcelona).
Ha assegurat que el PP vol derogar els decrets "absolutament populistes" d'habitatge, i ha defensat abaixar l'impost de transmissions patrimonials i donar facilitats per, amb més oferta i menys impostos, recuperar el mercat de lloguer i de compravenda.