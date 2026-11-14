Alejandro Fernández (PP) acusa l'esquerra d'usar la por: "La involució són ells"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat les forces d'esquerra d'usar el que qualifica de tàctica de la por de cara a les eleccions generals, i ha advertit que impediran un canvi de Govern: "La involució són ells".
Ho ha dit en un acte de campanya aquest dissabte a Sant Joan Despí (Barcelona) en el qual també han participat el secretari general del PP de Barcelona i candidat al Senat, Josep Tutusaus; el portaveu a l'Ajuntament, Esteban Gesa i la integrant de Noves Generacions del PP Patricia Cerro.
Fernández ha criticat que l'esquerra plantegi les generals com una elecció entre el "progrés o la involució" en la qual, diu, la idea d'involució ve associada a les sigles del PP, i ha afirmat que han de fer un exercici intens per recordar a la gent què és realment la involució.
"Una de les característiques més nefastes que té l'esquerra és que mai es fan responsables de les seves etapes de govern", ha dit, assenyalant directament al president del Govern central, Pedro Sánchez, i al president de la Generalitat, Salvador Illa.
HABITATGE I EDUCACIÓ
Ha lamentat que "8 anys de polítiques inspirades en el model Colau a Catalunya i a la resta d'Espanya" han provocat la desaparició del mercat de lloguer d'habitatge i han fet que Catalunya sigui líder en ocupacions il·legals, segons ell.
També s'ha referit al sistema educatiu, que veu convertit en "la riota d'Europa" i l'apagada del passat any, i ha insistit que és el PSOE qui ha portat la involució.
Així, ha reivindicat que el PP representa el progrés, la llibertat i la capacitat de gestió: "Ens trobarem efectivament un solar de dimensions desconegudes, però ho anem a treure endavant".
"Anem a recuperar habitatge per a tots, anem a millorar el sistema educatiu, anem a posar una altra vegada les infraestructures a l'altura de les circumstàncies, anem a garantir energia i aigua per a tots", ha reivindicat.
SITUACIÓ DELS JOVES
Sobre la situació que viuen els joves, ha lamentat que el sistema educatiu hagi deixat d'ésser un ascensor social i les dificultats per accedir a l'habitatge, i considera que poden ser els primers en moltes dècades que visquin pitjor que els seus pares, segons ell.
"Això és el que ha provocat el sanchisme. I això dóna molt que reflexionar, perquè és cert", ha apuntat.
Per això, ha reivindicat que si el president del PP i candidat a la presidència, Alberto núñez Feijóo, és el nou líder de l'Executiu recuperaran un sistema educatiu que premiï "la cultura de l'esforç i no la pantomima en la qual han convertit el sistema públic" i, afegeix, garantiran suficient habitatge tant en lloguer com en compra.