BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, s'ha reunit aquest dimarts amb un centenar d'empresaris de Foment del Treball, als qui ha traslladat el suport del seu partit amb polítiques que no posin "traves".
En una publicació a X, el també alcalde de Badalona (Barcelona) ha afirmat que el 29 de novembre "Espanya tria entre dos models molt diferents: el d'Alberto Núñez Feijóo, o el de Pedro Sánchez i Ada Colau com a vicepresidenta, que durant els últims anys ha tractat els empresaris com delinqüents".
"Els empresaris mereixen respecte, reconeixement i polítiques que facilitin la seva activitat, no que posin traves a aquells que inverteixen, arrisquen i contribueixen al creixement econòmic d'Espanya", ha subratllat.