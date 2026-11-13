Albiol (PP) proposa a Colau un debat "cara a cara" sobre habitatge per confrontar models

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha proposat formalment celebrar un debat "cara a cara" centrat exclusivament en l'accés a l'habitatge amb la candidata de Front Ampli, Ada Colau, per confrontar models.
Segons ha informat el PP de Catalunya en un comunicat aquest divendres, l'oferta s'ha traslladat mitjançant una carta signada pel seu secretari general i director de campanya, Juan Fernández, i adreçada al director de campanya de Front Ampli, David Cid.
El partit ha traslladat la seva plena disposició a pactar amb l'equip de Colau el lloc, la data i el format de la trobada per celebrar-lo durant la campanya de les eleccions generals, i queda en espera de la resposta per concretar una cita que "permetria situar l'habitatge al centre de la campanya electoral a Barcelona".
DOS MODELS D'HABITATGE
Els populars plantegen el debat com una oportunitat per confrontar públicament dos models diferents: el que representa Colau, marcat per la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, i el d'Albiol, basat a "facilitar l'accés, augmentar l'oferta i garantir la seguretat jurídica dels propietaris".
Pel PP de Catalunya, la cita suposa una oportunitat perquè els ciutadans coneguin de primera mà les solucions davant la crisi d'accés a l'habitatge, "especialment greu a Barcelona i la seva àrea metropolitana" i que afecta joves, famílies i classes mitjanes.
Així mateix, en la missiva sostenen que un debat obert i directe entre tots dos candidats "contribuiria a enriquir el debat públic i permetria visualitzar les diferències entre els dos projectes polítics".