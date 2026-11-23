LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha advertit que "la credibilitat de Pedro Sánchez és zero" en relació amb el seu rebuig a acceptar un hipotètic referèndum d'independència a Catalunya si necessita els vots d'ERC o de Junts per governar.
"Té la mateixa credibilitat que dir que no duria a terme mai una amnistia", ha sostingut Albiol aquest dilluns en una roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
El també alcalde de Badalona (Barcelona) ha afirmat que els votants del PSOE "saben perfectament que és un mentider patològic i, tot i així, estan disposats a votar-lo" i, per tant, creu que el votaran igual tot i que digui que no hi haurà mai un referèndum.
En aquest sentit, ha assegurat que el president espanyol està aconseguint "aglutinar el vot de l'extrema esquerra" en la seva candidatura i creu que el seu objectiu és que a la dreta es divideixi el vot per afeblir el PP.
Per això, ha demanat concentrar el vot en el PP especialment a Catalunya: "Com més fort sigui el PP amb més vots aquí a Catalunya, menys dependència tindrem de tercers partits que, potser, alguns catalans no acaben de veure clar", en al·lusió indirecta a Vox.
Pel que fa a Junts, Albiol ha destacat que és un partit amb el qual els populars no poden ser socis ni a curt ni a llarg termini: "És impossible que Junts i el PP puguin pactar un acord d'investidura o legislatura", tot i que veuria positiu assolir acords sectorials.
EL PP, "MILLOR" EN SOLITARI
Preguntat per si preferiria que el PSOE s'abstingués en una investidura del PP abans que un govern en coalició amb Vox, Albiol ha subratllat que el "millor" escenari seria el d'un govern en solitari del PP tot i que fos sense majoria absoluta.
No obstant això, ha afirmat que "un acord amb el PSOE de Pedro Sánchez és impossible" i, per això, ha apostat per apartar les diferències amb Vox i treballar per un projecte conjunt en què puguin coincidir, com la immigració irregular, el control de les fronteres i la multireincidència.
REBUTJA LA 'PRIORITAT NACIONAL' DE VOX
Pel que fa a la prioritat nacional que defensa Vox, Albiol ha insistit que es tracta d'una qüestió en la qual no coincideix amb Vox, i ha afegit: "Deixem fora aquella persona que ha vingut de l'Equador i fa 25 anys que treballa a Espanya?".
"A mi em sembla que és de sentit comú. Nosaltres el que no farem és generalitzar a la babalà i, apa, a posar tots els immigrants al mateix sac. No, és que aquelles persones que treballen i que estan adaptades són una més", ha sostingut.
Finalment, preguntat per la visió territorial de Vox, contrària a les autonomies, de cara a la futura negociació del model de finançament, Albiol ha dit estar "segur que Vox entendrà" que la Constitució s'ha de complir i ha afirmat que el finançament serà una prioritat per al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.