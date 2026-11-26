LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmat que Catalunya mereix un millor finançament autonòmic, que ara no veu just, però condicionat a la resposta de la Generalitat amb "control de la despesa" pública.
Ho ha dit en una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona aquest dijous, en la qual ha insistit que "una de les condicions que s'han de posar" a la Generalitat per aprovar un nou model de finançament és que redueixi la seva infraestructura i impostos com el de patrimoni o el de successions.
"Millor finançament? Sí. Millor utilització dels recursos? També. I justícia fiscal per als catalans perquè no siguem més pringats que alguns de la resta d'Espanya? Evidentment", ha sostingut.
"SENTIMENT DE PERTINENÇA"
El candidat popular ha apostat perquè la presència de l'Estat, és a dir, la col·laboració per part del Govern central amb la Generalitat, s'incrementi perquè la percebin els catalans.
"Si no es nota aquesta presència, difícilment pot existir un sentiment de pertinença", i ha assenyalat que es tracta de donar visibilitat a les qüestions estatals com l'aplicació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i les inversions, per exemple, en infraestructures.