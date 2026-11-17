LORENA SOPENA / Europa Press
GIRONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmat que Salt (Girona), per la seva concentració de població d'origen estranger, representa el model contra el qual el PP vol "lluitar".
En declaracions a periodistes al costat de la candidata al Congrés per Girona, Diana Moya, ha assegurat que la seva visita a Salt pretén donar visibilitat a una situació "perjudicial per a la convivència dels municipis i de les ciutats de Catalunya".
"Per la deixadesa del PSC, sobretot durant aquests anys, i del Govern de la Generalitat, s'ha convertit en una ciutat amb un problema de desestructuració social", ha agregat.
Albiol ha relacionat la situació del municipi amb la política migratòria del Govern, i ha insistit per tercer dia consecutiu a desplegar a l'Armada a les fronteres marítimes a Canàries després de l'arribada d'immigrants per mar: "És una autèntica irresponsabilitat, és una autèntica barbaritat".
Després de qüestionar la concentració de població d'origen estranger de Salt, que xifra en un 37% en 2025 segons l'Idescat, ha advertit que la política del Govern "pot acabar generant problemes de cohesió social".
"L'EFECTE ELECTORAL QUE CERCA PEDRO SÁNCHEZ"
D'altra banda, ha criticat l'anunci del Govern sobre l'increment salarial dels funcionaris per 2027, una "mesura utilitzada amb finalitats electoralistes".
Ha acusat el president del Govern d'utilitzar el Consell de Ministres com a intent de "compra de vots dels funcionaris" i ha apuntat que l'increment salarial era una mesura que havia de prendre el proper executiu independentment de les seves sigles.
Ha afirmat que la immensa majoria dels treballadors públics saben que els estan utilitzant i ha augurat que "l'efecte electoral que cerca Pedro Sánchez quedarà en res".
MOYA REIVINDICA UNA "DOBLE FÓRMULA" EN EL PP
Per la seva banda, Diana Moya ha reivindicat els dos models de gestió que, ha dit, representen el canvi que ofereix el PP per a aquestes eleccions generals: una "doble fórmula" del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i d'Albiol.
"La fórmula de Feijóo, que ha demostrat a Galícia que sap gestionar i que sap fer-ho amb solvència i, d'altra banda, la fórmula d'Albiol a Badalona, que ha demostrat que sap lluitar contra les ocupacions, lluitar contra la immigració il·legal i aconseguir reforçar la seguretat ciutadana", ha afegit.