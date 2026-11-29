BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha celebrat el sondeig de Sigma Dos per a la Federació d'Organismes o Entitats de Radio i Televisió Autonòmics (FORTA) que dona la victòria al PP amb 129-134 escons: "Hem guanyat les eleccions; no sabem exactament per quant, però les hem guanyat".
Ho ha dit en unes declaracions a periodistes aquest diumenge a la seva arribada a la seu electoral del PP català a l'Hotel Eurostars Grand Marina a Barcelona, al costat del secretari general del PP de Catalunya i director de campanya, Juan Fernández.
"Hi haurà alternativa de centre-dreta a Espanya i, a partir d'aquí, amb la participació tan alta que hi ha, la veritat és que no tinc en tinc ni idea", ha afegit.
Preguntat per si creu que aquesta participació tan alta pot beneficiar al PP, ha respost que "la participació es reparteix" tot i que ha apuntat que el 2023 l'esquerra es va mobilitzar molt per evitar un govern de PP i Vox.
"L'esquerra, especialment el votant del PSOE, es va mobilitzar per evitar aquest govern. Si ara ha augmentat la participació, cap a on va? Doncs segurament es reparteix. Com? Jo crec que ningú que no ho sap", ha sostingut.
Respecte a Catalunya, ha assegurat que "la nit serà llarga" també per l'alta participació, tot i que s'ha mostrat confiat i ha dit que la sensació que té és molt positiva després de la campanya electoral.