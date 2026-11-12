Albiol demana confiar en el PP al marge d'ideologies i oposa el seu model al de Sánchez i Colau

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Exigeix a Sánchez "que pari el repartiment d'immigrants irregulars a Catalunya"
BADALONA (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha demanat confiar en la candidatura del PP al marge d'ideologies, i ha contraposat el model del PP al del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i al de la candidata de Front Ampli, Ada Colau, de qui alerta que podria ser vicepresidenta.
"No som aquí per canviar la ideologia de ningú", ha dit en l'acte d'inici de campanya al costat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i al president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, aquest dijous a Badalona, ciutat on governa amb majoria absoluta.
Albiol ha assegurat que a Badalona milers de persones confien en el projecte que ell representa i, per això, ha demanat confiar també en la candidatura popular en les eleccions generals: "Els veïns estan satisfets, no estan penedits, han vist que complim amb els nostres compromisos".
"Aquell qui sigui d'esquerres, que segueixi sent d'esquerres. El qui és independentista, que segueixi sent independentista. El qui és de centre-dreta, evidentment, pot estar molt còmode", i ha defensat que la prioritat a Catalunya els propers anys ha de ser lluitar contra l'ocupació il·legal, la immigració irregular i la multireincidència.
Per això, ha definit el PP com el partit "que millor pot representar els interessos de Catalunya" al Govern espanyol i al Congrés, des d'on ha assegurat que, com a diputat, treballarà per aquestes prioritats.
IMMIGRACIÓ DES DE LES CANÀRIES
També ha afirmat que Sánchez "s'està dedicant a enviar immigrants en situació irregular a diferents punts de Catalunya" des de les illes Canàries.
"Exigeixo a Pedro Sánchez que pari el repartiment d'immigrants irregulars a Catalunya. A Catalunya no volem immigració irregular, a Catalunya no volem a aquells qui entren de forma irregular al nostre país i per part del Govern d'Espanya se'ls ofereixi hotels de tres estels amb pensió completa", ha dit.
Ha reclamat que el president detalli "quants immigrants irregulars han portat a Catalunya les últimes setmanes, on són, què pensen fer amb ells i quan els retornaran al seu país d'origen".
VICTÒRIA "POR LA GLORIA DE MI MADRE"
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha destacat la figura d'Albiol com a candidat i ha assegurat que, amb la llei antiocupació que li ha encarregat Feijóo, "la por canviarà de bàndol, la gent humil viurà tranquil·la i els qui passaran a tenir por seran els delinqüents".
També ha subratllat "el tremp, el rigor, la gestió acreditada i la voluntat d'unir als espanyols" de Feijóo, a qui ha assegurat que el PP català donarà aquesta campanya el millor de sí mateixos per dur-lo a la Presidència.
Fernández ha acabat la seva intervenció afirmant que el canvi polític a Espanya és necessari i ha alertat que "la nació que va donar exemple al món en la Transició avui es divideix en murs, rancor i cordons sanitaris".
I, parafrasejant l'humorista Chiquito de la Calçada, ha conclòs: "Por la gloria de mi madre' que ho aconseguirem".
A l'acte en el poliesportiu del barri de Llefià han anat 3.500 persones segons xifres del PP, i hi han estat el secretari general del PP català, Juan Fernández; l'eurodiputada Dolors Montserrat i el líder a Barcelona, Daniel Sirera, entre altres.