LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, i el candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, protagonitzaran un debat 'cara a cara' sobre habitatge el dimarts 24 a les 23.00 a La Sexta.
Segons han explicat fonts populars aquest dimarts, la periodista Ana Pastor moderarà el debat que l'alcalde de Badalona (Barcelona) va proposar a l'exalcaldessa de Barcelona per confrontar el seu model sobre habitatge.
El PP el va proposar a Colau perquè els ciutadans sàpiguen les seves solucions davant la crisi d'accés a l'habitatge, "especialment greu a Barcelona i l'àrea metropolitana" i ella va acceptar.