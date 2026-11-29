BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha valorat molt positivament l'alta participació registrada aquest diumenge, i ha descartat valorar els sondejos que han publicat diferents mitjans de comunicació: "La nit serà llarga", ha avisat.
En unes declaracions des de la seu electoral d'ERC aquest diumenge, al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha sostingut que el primer titular de la nit és que "l'abstenció clarament ha perdut i ha guanyat la participació", el que ha qualificat de bona notícia.
En relació amb les enquestes que s'han publicat, el portaveu republicà ha afirmat que tenen resultats diversos i que "en molts casos són 'trackings' que acumulen l'evolució dels últims dies".