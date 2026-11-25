David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha contestat a les crítiques del Govern dels Estats Units per permetre l'arribada del salvadorenc Kilmar Ábrego García: "Lliçons ni una per a Espanya ni per a cap un altre país" en matèria d'immigració per part dels Estats Units, ha afirmat Albares.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en ser preguntat en roda de premsa després de participar en la cimera anual de ministres d'exteriors de la Unió pel Mediterrani (UpM) a Barcelona, després que la portaveu de la Casa Blanca, Lauren Bis, hagi afirmat que "el salvadorenc va triar autodeportar-se a Espanya, un país que ha quedat devastat per les seves polítiques de portes obertes".
Albares ha insistit que "Espanya no té cap lliçó a rebre en matèria de gestió de fluxos migratoris", i ha vinculat els missatges de la Casa Blanca amb la derrota dels republicans en les eleccions de mig mandat.
"Potser aquests tweets de l'administració nord-americana tinguin a veure amb els recents resultats en les eleccions legislatives nord-americanes, aquesta victòria del Partit Demòcrata, que fins i tot l'administració nord-americana ha indicat que té molt a veure amb la gestió migratòria", ha apuntat el ministre espanyol.
Albares ha destacat que la frontera de la UE amb Àfrica és la més complexa de gestionar del planeta, i ha assegurat que quan es miren les xifres de migrants irregulars a través de la zona del Mediterrani espanyol comparades amb altres entrades per altres parts del Mediterrani, "les xifres són sempre molt millors".
També ha subratllat que el mateix passa quan s'observa "la humanitat i el respecte als drets humans" amb el què gestiona Espanya aquests episodis.
ÁBREGO NO HA CONTACTAT AMB EL GOVERN
Ha concretat que ni Kilmar Ábrego ni els seus representants legals s'han posat en contacte amb el Govern espanyol, i que el viatge a Espanya ha estat una decisió voluntària seva, després del que ha recordat que els ciutadans salvadorencs "no necessiten cap tipus de visat Schengen per ingressar en la UE i hi poden estar fins a 90 dies".
Albares també s'ha referit a declaracions que ha fet l'advocat del salvadorenc, en les quals ha indicat que "la seva idea és fer una gira per Europa per explicar la situació en la qual s'ha trobat i residir finalment a Mèxic", i ha insistit que no hi ha hagut cap contacte amb l'Executiu espanyol.
ESTUDIANT CATALÀ DETINGUT PER L'ICE
Sobre la detenció per part de l'ICE als Estats Units d'un estudiant català, el ministre ha indicat que les autoritats espanyoles han estat en contacte amb ell des del primer moment i té "tota l'atenció consular i tota l'atenció diplomàtica perquè es produeixi el seu alliberament al més aviat possible".
Albares ha informat que aquest mateix dimecres l'ambaixadora d'Espanya a Washington ha parlat amb els seus pares i "està el millor atès possible".
Sobre els 3.000 dòlars i el vol que l'ICE ofereix a l'estudiant per a la seva deportació, el ministre ha indicat que es tracta d'una oferta genèrica" que fan les autoritats nord-americanes a totes les persones que es troben en una situació similar.