BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha lamentat que Catalunya fos la "gran absent" en el debat cara a cara d'aquest dijous entre el president del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez, i el líder i candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Així s'ha pronunciat en unes declaracions aquest divendres davant l'Institut Verdaguer de Barcelona, juntament amb la número 4 al Congrés per Barcelona, Laura Pelay, i el número 1 al Senat per Barcelona, Francesc-Marc Álvaro.
"Ni una menció a Rodalies, ni una menció al col·lapse dels serveis públics, ni una menció a la necessitat d'un finançament per a Catalunya", ha retret Alamany, que ha acusat el PSOE i el PP de no poder defensar Catalunya i ha erigit ERC com la millor opció per fer-ho.
L'"AMENAÇA" DEL PP I VOX PER AL CATALÀ
Alamany ha alertat de l'"amenaça" per al català que suposaria una victòria del PP i Vox en les eleccions generals del 29 de novembre, i ha sostingut que les dues forces comparteixen l'objectiu d'anar en contra de la llengua.
Ha reivindicat les aliances electorals d'ERC a les Balears i la Comunitat Valenciana, i ha cridat les forces demòcrates i la societat civil i educativa més enllà de Catalunya a defensar el català davant els "jutges, el PP i Vox, i qualsevol que vulgui anar en contra del català".
La número dos dels republicans ha assegurat que els socialistes no són "de fiar" en la defensa del català, i els ha acusat de posar-se de perfil quan són a Madrid i l'han de defensar.
Preguntada per alguna proposta concreta per defensar el català al Congrés i al Senat, Alamany ha explicat que en el programa electoral porten una llei de plurilingüisme, i que juntament amb Compromís-Front Valencià i Ara Més començaran a impulsar propostes en defensa del català.
Preguntada pel posicionament de Junts en defensa del català durant la campanya, Alamany ha sostingut que "quan tens una amenaça catalanòfoba posar-se al mig no és prendre partit", i ha criticat que l'entrevista de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, situen Junts al costat fosc de la història.