Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha assegurat aquest dijous que tant el PSOE com Junts han fet "pinya" en aquesta legislatura i que són el mateix quan li han preguntat per l'entrevista del líder de Junts, Carles Puigdemont, a 'El Mundo', que ha subratllat que Junts s'ha aprofitat de l'ambició del president del Govern central, Pedro Sánchez, per derrotar Espanya.
"Evidencia una cosa que nosaltres ja vam dir, que és la traïció i la corrupció del senyor Sánchez, la seva ambició desmesurada, i després que el senyor Puigdemont i Junts per l'única cosa que han lluitat ha estat per l'amnistia, no pels catalans, ni pel benestar dels catalans, ni pel finançament ni Rodalies", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Preguntat per com resoldria els problemes de Rodalies, ha afirmat que amb un nombre més elevat de tècnics i menys polítics i ha criticat el traspàs de Rodalies a la Generalitat perquè la societat mixta suposa "més despesa".
FISCALITAT, HABITATGE I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Quant a fiscalitat, el candidat ha apostat per abaixar els impostos a la població i compensar la pèrdua de diners de l'Estat per a "tot el desgavell" d'entitats, ajuts i subvencions posant fi al que considera que és xauxa en la despesa.
Sobre habitatge, ha expressat que "el qui vol separar la immigració massiva del problema de l'habitatge menteix" i ha afirmat que la immigració està directament relacionada amb la falta de seguretat.
Pel que fa a la llei de memòria democràtica, ha afirmat que espera que es derogui i ha afegit que, si arriben al Govern central, derogaran "moltíssimes" lleis, com la burocràcia que afecta els autònoms i el sector primari.