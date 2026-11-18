Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, s'ha adreçat directament al PP i sobre les diferències amb el seu partit en matèria d'immigració ha dit: "Vox és l'original i algú pretén ser la còpia", tot i que ha matisat que no tot el PP és la còpia.
"Algú del PP, no tot el PP, és la còpia", ha afegit després en una roda de premsa organitzada per l'ACN aquest dimecres a Barcelona, en què ha assegurat que tenen diverses diferències amb els populars, entre les quals que, segons ell, el PP no defensa el que Vox anomena 'prioritat nacional', per la qual cosa considera una incògnita és quines polítiques volen aplicar.
A més, ha subratllat que les propostes de tots dos partits també divergeixen pel que fa a la desregulació i la rebaixa fiscal, i ha acusat el PP d'aliar-se amb el PSOE a la Unió Europea per "fer totes les grans normes que enreden i dificulten l'activitat econòmica a Espanya".
Ha insistit que, en matèria immigratòria, a diferència del candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, ells tenen clar que "els immigrants que estan de manera il·legal, fora".
"Hem de mirar de cara, si mirem cap a la dreta o l'esquerra estem desviant. Els problemes són més greus i són diferents dels que hi havia fa dècades", ha afegit.
"APEL·LEM AL VOT INDEPENDENTISTA"
D'altra banda, ha assegurat que Vox apel·la a tots els votants durant aquesta campanya: "Apel·lem al vot independentista, apel·lem al vot de tothom. Ho he dit. No apel·lem al vot de dreta o esquerra. Apel·lem a tothom. Volem mirar Catalunya i Espanya de cara", ha subratllat.
Ha afirmat que no té cap dubte que molta gent independentista els votarà "fins i tot algun diputat que no repetirà", ha expressat.
ASSENYALA RUFIÁN I NOGUERAS
També s'ha referit al candidat d'ERC, Gabriel Rufián, del qual ha dit que està en una evolució ideològica molt interessant amb la qual, considera, està despistant molta gent, i l'ha definit com "el candidat de l'esquerra espanyola a Catalunya", tot i que ha dit que de vegades hi parla i l'ha qualificat com un 'crack'.
En aquest sentit, creu que s'ha quedat a mig camí entre una banda i l'altra: "Igual que els que són al mig, sempre molestant, que és el que fa la senyora (Miriam) Nogueras", ha afegit referint-se a la candidata de Junts.
RODALIES
Preguntat per la situació de la xarxa de Rodalies i les últimes vagues ha dit que si ell fos maquinista hauria participat en l'aturada perquè "va en benefici de la seguretat de tots els ciutadans", i sobre el compliment dels serveis mínims ha apuntat que és important que la llei es compleixi alhora que es garanteix la seguretat, per la qual cosa defensa que s'ha de ser sensat en aquests assumptes.
En aquest sentit, creu que la protesta dels maquinistas és legítima perquè si es produeixen accidents i no es mantenen les vies és "molt pitjor".